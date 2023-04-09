دبي تدرس استئناف توسعة مطار آل مكتوم ليصبح الأكبر في العالم بحلول 2050

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مصادر أن دبي تدرس استئناف أكبر مشروع إنشائي لها وهو توسعة مطار آل مكتوم الدولي. وكان قد تم إطلاق المشروع، الذي تبلغ تكلفته 120 مليار درهم (33 مليار دولار) والمعروف أيضاً باسم «دبي وورلد سنترال»، في يونيو 2010 لعمليات الشحن وفي أكتوبر 2013 للمسافرين.

ونقلت مجلة «ميد» عن مصادر مطلعة قولها، إن المحادثات بين المسؤولين جارية، وتم إعلام الأطراف المعنية بالاستعداد لاستئناف العمل، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون بمثابة دفعة كبيرة لاقتصاد الإمارة.

وسوف يغطي مشروع تطوير المطار ضمن «دبي وورلد سنترال» مساحة 56 كيلومتراً مربعاً، تضم أنفاق نقل المسافرين، وأنظمة مناولة الأمتعة، وشبكة طرق للخدمات الأرضية، وغيرها من المرافق الفنية الداعمة.

ويهدف المطار إلى أن يصبح الأكبر في العالم بحلول عام 2050، بحيث يكون قادراً على التعامل مع ما يصل إلى 255 مليون مسافر سنوياً. وستزيد المرحلة الأولى من المشروع من قدرة المطار إلى 130 مليون مسافر سنوياً وسيغطي التطوير الإجمالي مساحة 56 كيلومتراً مربعاً. من المتوقع أن تكتمل هذه المرحلة بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير أن التقدم في مشروع مطار آل مكتوم الدولي توقف خلال جائحة «كوفيد -19» بعد أن تنافست الشركات على عقد تشييد الباطن المقدر بـ 2.7 مليار دولار لكونكورس 1 ومبنى ويست ترمينال، وهو أكبر عقد تم طرحه للمشروع.

ويشتمل العقد على أكثر من 1.7 مليون متر مربع من مساحة الطابق السفلي المتصل، مع مرافق تشمل أنفاق لنقل الأشخاص وأنظمة مناولة الأمتعة وشبكات طرق الخدمات الأرضية ومرافق الدعم الفني والدعم.

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