"الإمارات للمستثمرين بالخارج" يوقع اتفاقيتين لتعزيز التعاون في أسواق أوروبا وأفريقيا

المصدر: وام

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وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اتفاقيتي تفاهم في خطوة من شأنها أن تسهم في دعم ونمو الشركات الأعضاء، تتعلق الأولى بتسهيل سبل التعاون وتبادل المعلومات وتوسيع القدرات المعرفية للأنماط الاستثمارية المختلفة في الأسواق الأوروبية من خلال مذكرة تفاهم مع مؤسسة "إي إف جي للاستشارات" الايطالية، والأخرى إتفاقية خدمات تتعلق بتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والاستشارات والمعلومات الاحصائية عن الأسواق الأفريقية من خلال إطار عمل مع مؤسسة جرو فاليو، ومقرها إمارة رأس الخيمة.

شهد توقيع الاتفاقية سعادة سيف محمد خلفان المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانىء – مجموعة موانىء أبوظبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وبحضور أعضاء الفريق التنفيذي للمجلس وذلك في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي.

وأكد سعادة سيف المزروعي، على أن ما يميز شركاتنا الوطنية هي قدرتنا على التنافس واستكشاف إمكانيات خيارات جديدة للاستثمارات في مختلف القطاعات، برغم الحراك الاقتصادي الذي يشهده العالم، وتعاوننا اليوم يتماشى مع استراتيجية مجلسنا برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والتي تركز على دراسة التوجهات الاقتصادية الجديدة للقيام بدور متزايد لخلق شراكات أكثر تكاملاً على المستوى الإقليمي والدولي والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تطرحها تلك الاقتصادات.

ومن جانبه قال سعادة جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: "نحن ندرك أهمية خلق الشراكات وبناء علاقات التعاون على المستوى الدولي ولدينا العديد منها، حيث لا غنى عن الأدوات التحليلية وتقييمات المهنيين الخبراء، إذ يظهر هذا التعاون إلتزام المجلس بتقديم خدمات نوعية ودعم إرشادي ووضع قاعدة بياناتنا تحت تصرف الشركات الأعضاء، لتسهيل وتوفير المعلومات والبيانات والاحصائيات اللازمة لموائمة الاحتياجات مع الفرص المتاحة ذات الإمكانات العالية.

و من جهته قال الدكتور جيوفاني بوزيتي، رئيس مؤسسة "إي. إف. جي للاستشارات": يلعب مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، دوراً جوهرياً في تعزيز ريادة الاستثمارات الإماراتية حول العالم، واستكشاف المجالات الاستثمارية ذات الإمكانات العالية، وإنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا توقيع مذكرة التفاهم لتوفير باقة واسعة من الخدمات وخلق مزيد من فرص التعاون في الأسواق الإيطالية والأوروبية.

كما قال ياسر التهامي، المدير التنفيذي لجرو فاليو: يسعدنا التعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، حيث سنحقق من خلال إطار العمل توفير التقارير والمعلومات الاحصائية وتحليل الاتجاهات الاقتصادية والفرص الكامنة عن الأسواق الأفريقية بشكل عام والمملكة المغربية بشكل خاص.

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