القرية العالمية توفر خيارات عديدة للترفيه والتسوق

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تعتبر القرية العالمية أكبر سوق مفتوح في الشرق الأوسط إضافة إلى كونها الوجهة الترفيهية الأولى عبر خيارات لا محدودة من الترفيه والتسوق، وتضم 3500 منفذ للتسوق من جميع أنحاء العالم تقدم منتجات لا مثيل لها في أي سوق آخر في الدولة ومنها صناعات يدوية تقدم أمام الجمهور. يشارك في القرية العالمية هذا الموسم 27 جناحاً، وما يزيد على 3500 منفذ للتسوق وأكثر من 250 مطعماً ومقهى ومنفذاً للمأكولات الشعبية من مختلف أنحاء العالم، كما تقدم عروضاً ترفيهية وثقافية متنوعة تصل إلى 40.000 عرض على مدى الموسم، بمشاركة نخبة من فناني الاستعراض الأفضل من حول العالم، كما تتضمن فعاليات القرية العالمية حفلات موسيقية وعروضاً متجولة، إضافة إلى أكثر من 175 من الألعاب الشيقة.

تفاعل ثقافي

وتمثل القرية العالمية أحد أهم الأنشطة على أجندة الفعاليات السنوية لدبي بما تضمه من تنوع كبير كمحفل يجمع بين التفاعل الثقافي والمتعة لكل أفراد العائلة، حيث استقطبت القرية العالمية مع ختام موسمها السادس والعشرين رقماً قياسياً من الضيوف بلغ 7.8 ملايين ضيف. شكلت القرية العالمية إضافة إيجابية على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود أسهمت خلالها في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة، وتتواصل الجهود لرصد أفضل السبل للارتقاء بتجربة الضيوف إلى مستويات أعلى من الاستمتاع والسعادة، وكذلك الاستفادة مما تقدمه القرية العالمية من لمحات عن ثقافات متنوعة وعادات وتقاليد وما توفره من أشهى المأكولات القادمة من مختلف أنحاء العالم.

ولمحبي المنتجات الآسيوية من بضائع وأكلات متنوعة يمكنهم زيارة «طريق آسيا» الذي يوفر تجربة جديدة للتسوق من خلال 43 كشكاً من 13 دولة آسيوية، تقدم منتجات وحرفاً يدوية أصيلة من سيريلانكا، وإندونيسيا، وكمبوديا، وماليزيا، وبروناي، ولاوس، وهونغ كونغ، وتايوان، وفيتنام، ونيبال، وبوتان، وميانمار، والفلبين.

أزياء مشغولات يدوية

ستظل القرية العالمية حاضنة لأكبر تشكيلة من البضائع والتي تجذب الضيوف من مختلف أنحاء العالم، كما تجد النساء على وجه الخصوص كل الأزياء التراثية الخاصة بكل دولة منها الزي المغربي والعماني والكويتي والإماراتي والياباني والتايواني والصيني وغيره من الأزياء التي تعبر عن تراث الدول.

تضم القرية العالمية في كل الأجنحة المشاركة في هذا الموسم مشاركات نوعية لأصحاب المهارات الخاصة في صنع العديد من المنتجات التي تعكس تراث وحضارة الدول، منها السلال المصنوعة من الخوص، والكتابة على الورق البردي بالفرعونية وصناعة السجاد والفخار ومشغولات الصوف والحرير وصناعة الحقائب النسائية والكتابة بالرمال. وينتشر في أماكن متفرقة من القرية العالمية فنانون من مختلف أنحاء العالم لرسم الصور الشخصية بطريقة جمالية أو كاريكاتورية رائعة تظل ذكرى جميلة لسنوات من القرية العالمية.

لابد من القول إن الميزة الأساسية التي تضفي رونقاً استثنائياً على تجربة الضيوف هي فريق العمل الذي يضم أكثر من 170 موظفاً من فريق خدمة الضيوف، يتم اختيارهم بكل عناية ودقة في كل موسم، وهو بمثابة عائلة كبيرة، حيث يستقبلون الضيوف بالترحاب والسرور.

كما قام أفراد الفريق من الموسم الماضي بتولي مهمة تدريب أفراد الفريق الجُدد في هذا الموسم ما يقارب من 60 % من الفريق عملوا في القرية العالمية خلال المواسم السابقة، وهذا يعد رقماً قياسياً.

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