9 منشآت جديدة تضيف 1954 غرفة فندقية في دبي خلال شهرين

المصدر: دبي - بشار باغ

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شهدت دبي خلال أول شهرين من العام الجاري، افتتاح 9 فنادق جديدة، أضافت 1954 غرفة فندقية، لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي في الإمارة بنهاية فبراير الماضي، إلى 813 منشأة فندقية، تضم 148450 غرفة، مقارنة بـ 804 منشآت، بـ 146496 غرفة، بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. وتضمنت الفنادق الجديدة 4 منشآت فندقية من فئة 5 نجوم، تضم 1431 غرفة فندقية.

وكما في نهاية فبراير الماضي، بلغ عدد المنشآت الفندقية من فئة 5 نجوم في دبي، 155 منشأة، تضم 51016 غرفة فندقية، أي ما يشكل 34 % من إجمالي الغرف في الإمارة، سجلت متوسط إشغال بـ 82 %.

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