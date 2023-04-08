قمة «استثمار رواد الأعمال» 8 مايو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في إطار ملتقى الاستثمار السنوي ضمن فعاليات دورته الـ 12، «قمة استثمار رواد الأعمال 2023.. الاستثمار في رواد الأعمال العرب والأفارقة» بالتعاون بين ملتقى الاستثمار السنوي AIM واتحاد الغرف العربية يومي 8 و9 مايو المقبل، وذلك برعاية جامعة الدول العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا - البحرين.

وتهدف القمة إلى إنشاء منصة مخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكلية من المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات من أفريقيا والمنطقة العربية حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي.

شراكة ممتدة

وثمن الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، الشراكة الممتدة مع ملتقى الاستثمار السنوي AIM، الذي تدعمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عبر توقيع اتفاقيات التعاون بين الجانبين، معتبراً أن اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، وملتقى الاستثمار السنوي AIM، لديهما أهداف مشتركة كثيرة، تصب في نهاية المطاف في الترويج للبلدان العربية كمنطقة جاذبة للاستثمارات سواء البينية العربية أم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبه، أكد داوود الشيزاوي رئيس ملتقى الاستثمار السنوي، أهمية الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع ملتقى الاستثمار السنوي، مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا - البحرين، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التنسيق والعمل المشترك لدعم ريادة الأعمال في المنطقة.

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