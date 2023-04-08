اتحاد مصارف الإمارات ينظم محاضرة عن إدارة المخاطر

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظّم اتحاد مصارف الإمارات، على مسرح بنك المشرق، محاضرة، قدمها البروفيسور إدوارد ألتمان، أستاذ علوم التمويل في جامعة نيويورك، والخبير العالمي في مجال إدارة المخاطر ومطور نظرية الــ «زد سكور - Z Score/‏‏‏‏‏Z Value»، وذلك بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والعاملين في البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، والمهتمين بالقطاع المالي.

واستعرض البروفيسور إدوارد ألتمان تعريفه لما يسمى بالشركات الشبح، التي تتمكن من الاستمرار في العمل لفترة طويلة نسبياً رغم عدم قدرتها على تحقيق أرباح أو الوفاء بالتزاماتها، وتناول العوامل التي تدعم هذه الشركات وكيفية تطبيق نماذج إدارة مخاطر الائتمان عليها.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يأتي تنظيم المحاضرة، ضمن جهود اتحاد مصارف الإمارات في نشر الوعي بين موظفي المصارف».

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