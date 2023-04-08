«دو» تبدأ تشغيل الجيل الخامس والنصف قبل نهاية العام

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: إن الشركة تركز هذا العام على «التفكير خارج الصندوق»، عبر الابتكار بعيداً على الطرق التقليدية لمشغلي الخدمات، وذلك بهدف تسخير أحدث التقنيات وتوظيفها لضمان وصول الجميع إلى المزايا والفوائد التي توفرها التكنولوجيا.

وتوقع الحساوي، خلال «ملتقى دو الرمضاني» الذي استضافته «دو» في خيمة المجلس بمدينة جميرا، أن تبدأ «دو» إتاحة وتشغيل تقنية الجيل الخامس والنصف 5.5G للاستخدام التجاري قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن نحو 98% من المناطق المأهولة بالسكان اليوم تتمتع بتغطية شبكة الجيل الخامس من «دو» التي تعتبر محوراً أساسياً في صلب استراتيجية الدولة للثورة الصناعية الرابعة

وأشار إلى أنه على طاولة «دو»، التي تستحوذ على ما يقارب نصف سوق اشتراكات الهاتف المحمول في الدولة، العديد من خطط العمل هذا العام والتي تهدف إلى توسيع الأنشطة الأساسية للشركة بما فيها حلول وعروض وخدمات الشركة خصوصاً بالنسبة لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشريحة عملاء اشتراكات الفاتورة الشهرية.

التحول الرقمي الأكبر

وأفاد الحساوي بأن الشركة ماضية في خططها الرامية إلى تنفيذ أكبر برنامج للتحول الرقمي في تاريخها الذي بدأ العام الماضي ويستمر على مدى أربعة أعوام، مشيراً إلى أن البرنامج المتوقع انتهاء مرحلته الأولى نهاية العام الجاري والذي يتفرع عنه العديد من المشاريع المبتكرة، مثل المحفظة الرقمية والذكاء الاصطناعي، يشكل محطة هامة في رحلة تحول دو إلى مزود رقمي رائد على مستوى العالم لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة، والمساهمة على نحو فعال في دعم أجندة التحول التي حددتها القيادة الرشيدة في الإمارات.

وأضاف: مستمرون خلال العام الجاري في تسريع وتيرة التحول الرقمي للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة رقمياً يلبي متطلبات المتعاملين من الأفراد والمؤسسات والمجتمع المحلي، أحد أهم أهدافنا في «دو». وسيستمر هذا البرنامج خلال السنوات الأربع المقبلة وسيمكن الشركة من تلبية توجهات ومتطلبات متعاملينا، بداية من البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، وصولاً إلى تعزيز تجاربهم وعملياتهم.

محفظة رقمية

وذكر الحساوي أن الشركة ستقوم خلال العام الجاري بطرح محفظة رقمية ضمن التطبيق الذكي لـ«دو» تطبيقها الذكي لإتاحة المزيد من الخدمات المبتكرة للعملاء مثل تحويل الأموال وغيرها من الخدمات المالية.

الذكاء الاصطناعي

ولفت الحساوي إلى وجود خطط لدى الشركة للاستفادة من إمكانات تطبيق الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في تعزيز تجارب العملاء. وأضاف: «بدأنا في استكشاف ما يمكن لـ»تشات جي بي تي«تقديمه في مجال خدمة العملاء على سبيل المثال، ونحن اليوم في طور المباحثات مع بعض مزودي الخدمة لبحث سبل توظيف هذه الخدمة».

وقال: «نبحث باستمرار عن أفكار وطرح حلول جديدة ومبتكرة، مثل مشروع»تواصل بسعادة«الذي أطلقناه بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والذي يمكن المسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة من الحصول على شريحة هاتف متحرك مجاناً من «دو».

وأضاف: نعمل على استكشاف حالات جديدة في استخدام شبكات الجيل الخامس؛ بهدف تطوير حلول مبتكرة، تتناسب مع متطلبات الشركات عبر مختلف القطاعات على امتداد دولة الإمارات. وسوف تركز حالات الاستخدام هذه على تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف من خلال دفع عجلة التحول الرقمي لمجموعة متنوعة من القطاعات.

ولفت الحساوي إلى أهمية الشراكة التي وقعتها «دو» مع مجموعة «إيدج»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للدفاع في سبتمبر الماضي، والتي ستقوم دو بموجب مذكرة التفاهم الجديدة بتوفير مجموعة من خدمات الاتصال المتطورة عالية القيمة والكفاءة لمجموعة «إيدج» وموظفيها.

الجيل الخامس والنصف

وتوقع الحساوي أن تبدأ «دو» بإتاحة وتشغيل تقنية الجيل الخامس والنصف للاستخدام التجاري وذلك قبل نهاية العام الجاري، وذلك تماشياً مع احتياجات السوق في الدولة وتطلعات الشركة الرامية إلى تشييد منظومة إيكولوجية تتيح للمستخدمين الاستفادة من تطبيقات الجيل الخامس والنصف عبر مختلف سيناريوهات الاستخدام، بدءاً من تحسين تجارب الاتصال وزيادة سرعات التصفح والتنزيل وصولاً إلى تطبيقات إنترنت الأشياء والتغطية الواسعة.

وأضاف: «نعمل حالياً عن كثب مع هواوي للارتقاء بتجارب وخدمات وعروض شبكات الجيل الخامس، ونعمل مع «هواوي» حالياً على تعزيز التعاون في مجالات الجيل الخامس والنصف على مستويات الابتكار التقني، وتطوير شبكة مخصصة للعملاء من المؤسسات، والارتقاء بتجارب المستخدمين، وتبوؤ مكانة ريادية في سوق الإمارات في ابتكارات الجيل الخامس والنصف«.

وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وقعت مع شركة «هواوي» في مارس الماضي مذكرة تفاهم على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للاتصالات 2023، في برشلونة، وذلك عبر ثلاثة جوانب في مجالات الجيل الخامس والنصف، وتتمثل في الابتكار وآفاق الاستخدام وتطوير المنظومة الإيكولوجية. وسيركز الطرفان في الابتكار على تقنيات رئيسية مثل ELAA-MM، وهي عبارة عن مصفوفة هائلة الحجم من الهوائيات المقترنة بمخرجات ومدخلات متعددة.

كما سيعمل الطرفان على خريطة طريق تطوير الشبكات المخصصة للعملاء من المؤسسات. وفيما يتعلق بآفاق استخدام هذه التقنيات والاستفادة منها، ستجرى بحوث عن سيناريوهات الاستخدام الجديدة المحتملة وتحديدها وفقاً للاحتياجات المحلية، ويشمل ذلك على سبيل المثال الميتافيرس، والاجتماعات الافتراضية الهولوغرافية، والواقع الممتد.

وأوضح فهد الحساوي أن غالبية تغطية اتصالات الجيل الخامس تتركز اليوم في الأماكن المفتوحة ذات الكثافة السكانية وداخل المباني المكتبية والتجارية، مشيراً إلى أن تغطية الجيل الخامس ضمن العديد من الفنادق والمباني السكنية اليوم ترتبط ببعض الجوانب اللوجستية مع أصحاب المباني. وارتفعت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 10.8% العام الماضي لتصل إلى حوالي 1.2 مليار درهم، مدفوعة بنمو الطلب على خدمات النطاق العريض والأجهزة المدعومة بتقنية الجيل الخامس.

تقنية الجيل القادم

وتعدّ تقنية اتصال الجيل الخامس والنصف 5.5G الجيل القادم من سيناريوهات الجيل الخامس القياسية التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات. وفيما يتوقع أن تبقى الجيل الخامس 5G التقنية الرئيسية التي ستعتمد عليها شبكات الاتصالات حتى عام 2030 على الأقل، سيتيح تطوير تقنية 5.5G لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المزيد من الإمكانات لاستكشاف سيناريوهات تجارية وتشغيلية جديدة بما في ذلك نقاط الاتصال المركزي لشبكات النطاق العريض المتنقلة، والاتصال في الوقت الفعلي لشبكات النطاق العريض المتنقلة. ومن المتوقع أن يتزايد عدد الاتصالات التي تتم عبر شبكات الهواتف المحمولة عالمياً ليصل إلى 100 مليار اتصال بحلول 2030.

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