6.7 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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اجتذبت الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي سيولة بنحو 6.74 مليارات درهم موزعة بواقع 5.47 مليارات في سوق أبوظبي و1.27 مليار في سوق دبي، وجرى التداول على 1.49 مليار سهم عبر تنفيذ 78.25 ألف صفقة.

واستحوذت 6 أسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين على 46.2 % من سيولة السوقين، وسط إعلان عن إدراجات جديدة مع تركز السيولة بشكل رئيسي في قطاعي المالية والعقار، وهي:

«إعمار العقارية»، و«الأنصاري للخدمات المالية»، التي استحوذت على 46.75 % من سيولة سوق دبي في جلسة الخميس، أولى جلسات إدراج الشركة، و«مصرف عجمان»، و«العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي القابضة» و«ملتيبلاي»، بسيولة جاوزت 3.1 مليارات درهم في 5 جلسات.

وارتفع في سوق دبي أسهم الأنصاري للخدمات المالية 16.5%، والوطنية الدولية القابضة 7 %، ومصرف عجمان 6 %، والإمارات للمرطبات 6 %، وزاد دبي للاستثمار 4 %.

وفي أبوظبي صعدت أسهم مجموعة أرام 19.75 %، ومجموعة سوداتل 9.55 %، وطيران أبوظبي 4.47 %، وأبوظبي الإسلامي 4.41 %.

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