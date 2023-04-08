غرفة عجمان تبحث آفاق التعاون مع القطاع الخاص في بلغاريا

المصدر: (عجمان - وام)

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بحث عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع إيفان جوردانوف سفير بلغاريا لدى الدولة، فرص التعاون التجاري والاستثماري، وسبل توطيد العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.

حضر اللقاء بمقر الغرفة، ناصر الظفري مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وجميلة كاجور مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في الغرفة.

وثمن عبدالله المويجعي زيارة سفير بلغاريا وأكد أهمية هذا اللقاء الذي يندرج ضمن خطة غرفة عجمان الهادفة إلى تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة وجهة مثالية للاستثمار إلى جانب جهود الغرفة لمواكبة المبادرات الوطنية الاقتصادية للدولة والهادفة إلى تنمية الصادرات وإعادة التصدير وزيادة حجم التجارة البينية مع دول العالم.

وأوضح أن غرفة عجمان ترحب بتكثيف التعاون التجاري مع الجانب البلغاري، وتهيئة المناخ الداعم والجاذب للمستثمرين الراغبين باكتشاف الفرص في إمارة عجمان.

مشيراً إلى أن إمارة عجمان شهدت ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من الجنسية البلغارية خلال العام 2022 بنسبة نمو بلغت 12 % مقارنة بالعام 2021، كما بلغ حجم الصادرات غير النفطية وإعادة الصادرات من الإمارات إلى جمهورية بلغاريا أكثر من 200 مليون درهم خلال 2021 ما يفتح آفاقاً أرحب لتنمية العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

من جانبه أكد سفير بلغاريا لدى الدولة ترحيب بلاده باستقبال الوفود التجارية من إمارة عجمان لاكتشاف الفرص الاستثمارية لدى بلغاريا.

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