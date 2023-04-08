17 فئة في النسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سالم يوسف القصير، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، التي تعدّ الأولى من نوعها عربيًا، أن النسخة الثانية من الجائزة تشمل 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، ما يؤشر إلى أنها تحقق قفزات نوعية لافتة على المستوى العربي في ظل إقبال كبير ولافت.

رؤية وتوجيهات

أوضح القصير أن الجائزة منذ تأسيسها في العام 2016، وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي تعمل على ترجمة رؤيتها المتمثلة في «تحقيق أداء مالي حكومي متميز».

تتضمن النسخة الثانية 17 فئة مختلفة، 9 منها فئات مؤسسية، و8 فئات فردية .

جهات متميزة

والفئات المؤسسية هي، الجهة المتميزة في المالية العامة، الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، الجهة المتميزة في الابتكار المالي، الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية، الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية، الجهة المتميزة في الخدمات المصرفية المالية، الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد/‏‏‏ الضمان الاجتماعي.

أما الفئات الفردية فهي، المدير المالي العربي المتميز، مدير الموازنة العربي المتميز، مدير الضرائب العربي المتميز، مدير الحسابات العربي المتميز، مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، مدير المشتريات والعقود العربي المتميز، المراقب المالي العربي المتميز، المحاسب المالي العربي المتميز.

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