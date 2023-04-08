مخاطر عدة على المتسوقين عبر الإنترنت في مواسم العروض

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد ساندر مارتينز؛ مدير عام شركة أدين في منطقة الشرق الأوسط أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المتسوقون عبر الإنترنت خلال فترات العروض ومواسم التخفيضات. ووفقاً للبيانات والإحصاءات الصادرة عن «جلف بيزنيس»، فإن 41 % من المشاركين في استطلاع .

حديث يفضلون التسوق عبر الإنترنت وفي المتجر خلال موسم التخفيضات لذلك يمكن لخدمات مثل الطلب عبر الإنترنت والاستلام في المتجر، المحافظ الرقمية، واسترداد الأموال داخل المتجر أن تضيف مزايا كبيرة لرحلة المتسوقين. ويمكن تسهيل عمليات الدفع من خلال توفير طرق الدفع المفضلة لديهم، على سبيل المثال، «فيزا /‏ ماستركارد» للمتسوقين في الإمارات. وقال 26 % من أصحاب الشركات الذين شملهم الاستطلاع إنهم واجهوا محاولات احتيال أو تسرب بيانات خلال موسم التخفيضات.

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