تجارب فاخرة في رافلز النخلة دبي خلال شهر رمضان

المصدر: (دبي- البيان)

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يقدم فندق رافلز النخلة دبي، من موقعه المميز على شاطئ جزيرة نخلة جميرا في منطقة الهلال الغربي، تجارب الإفطار فاخرة للإفطار والسحور احتفاءً بشهر رمضان المُبارك.

ويضم الفندق مجموعة متنوعة من المطاعم والمساحات الخاصة على مساحة 24 فداناً وتتشارك بحسن الضيافة والخدمات رفيعة المستوى. ويستضيف لو جاردان، مائدة إفطار أصيلة كل ليلة مع عروضٍ ترفيهية مباشرة لإحياء الأجواء العربية الأصيلة. ويقدم المطعم تشكيلة واسعة من أطباق تُرضي جميع الأذواق.

ويدعو مطعم بياتي باي ذا بيتش الضيوف لتناول وجبة إفطار إيطالي فاخرة في المطعم المطل على البحر. ويحظى عشّاق الحلويات الشهية بفرصة زيارة ردهة كاليان والاستمتاع بإطلالاتها الخلابة وأطباقها الاستثنائية. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة السحور الفاخرة في صالة بلوتنر هول، المميزة بدءاً من الساعة التاسعة كل مساء.

وتضم قائمة الطعام تشكيلة من الأطباق المختارة بعناية. ويوفر فريق الفعاليات إمكانية تصميم تجربة إفطار أو سحور حسب الطلب في إحدى المساحات المتميزة.

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