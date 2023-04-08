معرض «كابسات» ينطلق 16 مايو

المصدر: دبي ـ البيان

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يجمع المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات 2023»، الحدث الأبرز في مجال الأقمار الصناعية والبث وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه، خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو في مركز دبي التجاري العالمي أبرز القادة والخبراء لتسليط الضوء على التقنيات والاتجاهات الناشئة في هذه القطاعات.

وسيعرض الحدث مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات أمام كافة المستخدمين في قطاع الاتصالات بالأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها، بما في ذلك قطاعات الطيران والبث والحكومات والقطاع البحري ووكالات الفضاء وغيرها من القطاعات.

ومن المقرّر أن تبرز الدورة التاسعة والعشرون من هذا المعرض أحدث الاتجاهات في سوق الاتصالات بالأقمار الصناعية والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 53 مليار دولار بحلول العام 2027 وأن يحقق نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 14 % بحلول العام 2030.

وسيركز الحدث أيضاً على قدرة القطاع في توظيف التقنيات الحديثة. وتواصل تكنولوجيا الأقمار الصناعية توسعها لتصبح أكثر تأثيراً وأهمية فيما يتعلق بكيفية عمل الشركات وذلك نتيجةً للتطور الحاصل في الاقتصاد الرقمي.

كما سيستضيف المعرض قمة «سات إكسبو» بحث كيفية قيادة العمليات الفضائية المستدامة. ويكتسب الحدث أهمية خاصة في ظل استعداد الإمارات لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) في نوفمبر.

ومع وجود أكثر من 6,800 قمر صناعي نشط في مدار الأرض - يُستخدم العديد منها للأغراض العسكرية والمدنية - وأكثر من 30,000 قطعة من الحطام الفضائي، فإن هناك إلحاحاً متزايداً حول تعزيز الاستدامة في الفضاء.

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