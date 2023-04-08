«قصر السراب منتجع الصحراء» يوسّع محفظته من الفلل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا افتتاح فيلا الصحراء، المزودة بأربع غرف نوم، وفيلا السراب، المزودة بغرفتي نوم. وتتميز الفلل الجديدة كلياً بقربها من المنتجع وإطلالتها على صحراء الربع الخالي، وهي جزء من مجمع الفلل الخاص بالمنتجع.

ويستمتع ضيوف فيلا السراب الفخمة الممتدة على مساحة 853 متراً مربعاً، بأشجار النخيل التي تحيط بالمكان.

وتتميز الفيلا الفخمة بوجود غرفتي نوم إضافة إلى مساحات الترفيه الداخلية والخارجية، بما في ذلك مجلس استقبال كبير ومدفأة للاستمتاع بليالي الصحراء المرصعة بالنجوم. ويستمتع الضيوف بتناول الطعام على التراس الخارجي بجانب منطقة الشواء مع إمكانية الجلوس والاسترخاء حول المسبح الخاص والاستمتاع بالكثبان الرملية الجميلة.

ويمكن لضيوف فيلا السراب حجز مجلس خاص بمبنى منفصل مع إضاءة طبيعية رائعة. وتقدم الفيلا تجارب ترفيه بأسلوب إماراتي أصيل من خلال التصميم العربي المعاصر والأعمال الفنية.

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