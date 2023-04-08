مدينة دبي للطيران: 86 % انخفاضاً بمعدل الإصابات في مكان العمل

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة مدينة دبي للطيران تسجيل انخفاض بنسبة 86 % في معدل حدوث الإصابات في أماكن العمل خلال 2022، مع تحسن كبير في ثقافة السلامة المهنية في دبي الجنوب عاماً تلو الآخر.

وأعلنت إدارة الصحة والسلامة والبيئة في إدارة رقابة التطوير في المؤسسة أنه تم الإبلاغ عن 2,052 حادثاً وشيكاً في 2022، ما يدل على تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية في مختلف أماكن العمل والإنشاء في دبي الجنوب. وركزت الإدارة على تطبيق نظام حوكمة قوي وفعال وإيجابي للصحة والسلامة المهنية في دبي الجنوب، تجلى ذلك في إدارة الامتثال لجائحة «كوفيد19» بهدف تعزيز النتائج الرئيسية في أداء الصحة والسلامة المهنية.

وتضمنت الإنجازات الأخرى حصول إدارة الصحة والسلامة والبيئة في إدارة رقابة التطوير العام الماضي على شهادة الجودة العالمية - آيزو (ISO 45001/14001 SMS)، وتم كذلك تقديم 3,245 خدمة للعملاء تتعلق بإدارة الصحة والسلامة والبيئة تمت جميعها باستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية ومن دون أوراق.

وتم أيضاً إطلاق حملة ناجحة للوقاية من الحرائق بدعم من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وبمشاركة 55 من كبرى الشركات العاملة في المؤسسة، ما ساعد على تعزيز ثقافة السلامة بمختلف مناطق دبي الجنوب.

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