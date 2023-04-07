«الاقتصاد» تنذر وتغرم 9 منافذ بيع

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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نفذت فرق التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد زيارات ميدانية على الأسواق بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، أسفرت عن مخالفة وإنذار 9 منافذ لبيع للسلع والمنتجات الغذائية، وذلك خلال الأيام الـ 11 الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأوضح التقرير الإحصائي الذي عرضته الوزارة يوم الأربعاء الماضي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت "البيان" على نسخة منه، بأن الإدارات المعنية بالتفتيش الميداني، قامت بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، بتنفيذ 55 زيارة تفتيشية للعديد من المواقع الجغرافية، والتي تم خلالها فرض عقوبات مالية وإنذارات على 9 منافذ بيع مخالفة، بهدف ضبط الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن فرق التفتيش، نفذت 26 زيارة تفتيشية في إمارة أبوظبي، تم خلالها إنذار وتغريم 3 منافذ بيع، و9 زيارات في إمارة دبي أسفرت عن تغريم وإنذار منفذين لبيع السلع، بالإضافة إلى 7 زيارات في إمارة الشارقة، نتج عنها إنذار وتغريم منفذين.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية في إمارة رأس الخيمة 7 زيارات، تم على إثرها تغريم وإنذار منفذ بيع واحد، و3 زيارات تفتيشية في إمارة أم القيوين، توصلت إلى ضبط منفذ بيع واحد، بينما تبين من الزيارات الثلاث التي نفذتها الفرق على منافذ البيع في إمارة الفجيرة التزام جميع المواقع وعدم وجود مخالفين فيها.

وأكدت وزارة الاقتصاد بأنها تولي أهمية قصوى لرصد ومراقبة الأسواق بالتعاون مع جميع الجهات المختصة على المستوى الاتحادي والمحلي، إذ تعمل بلا كلل للتعامل مع مختلف قضايا المستهلك وضمان حمايتهم، بهدف المحافظة على بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة لمجتمع الإمارات وتعزيز مصالحه من خلال إيجاد توازن بين حماية المستهلك وتوافر السلع في السوق.

ودعت الوزارة كافة المستهلكين إلى أهمية التفاعل مع السلطات التنظيمية والإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة من خلال القنوات المتاحة لهم، مما يلعب دوراً إيجابياً في الإشراف.

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