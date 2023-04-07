1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 330 مبايعة بقيمة 854.2 مليون درهم منها 20 مبايعة أراض بقيمة 105.48 مليون درهم و310 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 748.72 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 51 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 282.43 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 93.14 مليون درهم و54 رهن فلل وشقق بقيمة 189.29 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الثالثة بقيمة 55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 46 مليون درهم.

في حين تم تسجيل 8 هبات بقيمة 15.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة مليوني درهم.

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