"الاقتصاد" تُطلق مبادرة رقمية لتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: وام

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أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة رقمية لتسريع نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، وذلك في إطار المرحلة الثانية لمشروع موطن ريادة الأعمال.

تشمل المبادرة برنامج "Cisco Product Innovation Lab" والذي يقع تحت مسار ScaleUp، الذي يهدف إلى تنمية القدرات لدى الشركات، عبر استفادتها بالحلول الرقمية والذكية لأنظمة سيسكو، والبرنامج الثاني "Cisco Expert Insights" ضمن مسار SkillUp، لتزويد الشركات بالخبرات والمعرفة والمهارات حول مجالات الابتكار الرقمي وتطوير الأعمال والمبيعات والقيادة والتسويق.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع الأعمال، باعتباره محركاً أساسياً لدعم جهود الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والاستدامة، بما يعزز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف سعادته: "تمثل شراكات مشروع موطن ريادة الأعمال مع القطاعين الحكومي والخاص أهمية كبيرة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لنمو أعمال الشركات الناشئة. ويصب التعاون مع سيسكو في دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تزويدها بالحلول والأدوات التكنولوجية الحديثة والتطبيقات المتقدمة التي تساعدها على النمو والابتكار وتعزز قدرتها التنافسية، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال".

من جانبه، قال عبد الاله النجاري، المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج: "تواصل دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لريادة الأعمال. ويشرفنا أن نطلق المبادرة الرقمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، انسجاماً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لدعم الشركات على اختلاف أحجامها. وتقوم هذه المبادرة على الاستفادة من أحدث التطورات التقنية لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار، بما يدعم أهدافها لتطوير أعمالها وتوسيع نطاق انتشارها محلياً وفي الأسواق العالمية."

وأضاف: "يعتبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من الركائز الرئيسية لبرنامج "سيسكو" لتسريع التحوّل الرقمي في الدولة، ومن خلال هذا البرنامج، تعمل "سيسكو" بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والأكاديمية والشركات الخاصة في الدولة لتصميم وإطلاق مبادرات تهدف إلى دعم رؤية التحوّل الرقمي وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات."

من ناحيتها أوضحت وزارة الاقتصاد شروط ومعايير اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج Cisco Product innovation Lab”"، من أبرزها أن تكون الشركة مسجلة في دولة الإمارات، ولديها ما بين 10 إلى 250 موظفاً، وتعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة، ووجود فريق متخصص في البرمجيات. وستختار الوزارة من خلال هذا البرنامج 15 شركة، والتي ستحصل على مجموعة من الدورات التدريبية ضمن مساحات عمل مشتركة وورش عمل إرشادية، على يد مجموعة من الخبراء المتخصصين في ريادة الأعمال، بجانب الاستفادة من خدمات المختبر الرقمي لسيسكو ومنصاتها المتطورة.

وتضمنت شروط المشاركة في برنامج "Cisco Expert Insights"، أن تكون الشركة مسجلة في دولة الإمارات ولديها 5 موظفين كحد أدنى، حيث تحصل الشركات المشاركة في البرنامج على عدد من الجلسات والتدريبات في مركز شركة سيسكو للتحول الرقمي (DTC) ، حيث تعد من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تشغل الإنترنت، وتوفر إمكانات جديدة من خلال إعادة تخيل التطبيقات وتأمين البيانات وتحويل البنية التحتية وتمكين الفرق من أجل مستقبل عالمي وشامل.

ودعت الوزارة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو البرمجة إلى المشاركة في برنامج Cisco Product Innovation Lab من خلال هذا الرابط: https://theentrepreneurialnation.com/program/cisco-product-innovation-lab/?lang=en). وبالنسبة لبرنامج Cisco Experts Insights يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التسجيل من خلال هذا الرابط: https://theentrepreneurialnation.com/program/cisco-experts-insights/?lang=en .

يذكر أن وزارة الاقتصاد، كانت قد أطلقت المرحلة الثانية من مشروع موطن ريادة الأعمال في شهر أكتوبر 2022، بهدف تطوير أدوات تنمية ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الفرص أمام رواد الأعمال، ودعم ممكنات النمو لدى المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز توسعها ونمو أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى العالمية، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة ومتنامية من الشركاء في القطاعين العام والخاص بما فيها حاضنات الأعمال وصناديق التمويل وغرف التجارة والشركات والمنظمات المرموقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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