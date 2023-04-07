إدراج سهم «الأنصاري» في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - محمد عباس

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شهد سوق دبي المالي أمس إدراج أسهم «الأنصاري للخدمات المالية» لتكون من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة، والتي شكلت أول طرح عام أولي في دبي لعام 2023.

واحتفالاً بإدراج الشركة، شارك محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، في احتفالية خاصة لقرع جرس افتتاح التداول بحضور هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وراشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية،» وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من المسؤولين.

التزام

قال هلال المري: «يتوجّه سوق دبي المالي بالتهنئة إلى فريق عمل «الأنصاري للخدمات المالية» بأكمله على هذا الإنجاز اللافت، فالإدراج الناجح للمجموعة يدعم إلى حد كبير استراتيجيتنا القائمة على التنويع، ويؤكد التزام دبي بتطوير أسواقها المالية. والأهم أنه يشكّل سابقة مشجّعة للشركات العائلية الأخرى لتبادر للقيام بالمثل، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين بدولة الإمارات».

من جانبه، أكد راشد الأنصاري لـ«البيان» على هامش الاحتفالية، أن العائد الاستثماري على أسهم شركة الأنصاري للخدمات المالية عند الإدراج في سوق دبي المالي سيصل إلى 7.8 %، بعد تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.03 درهم للسهم.

إقبال

وقال إن الطرح العام الأولي شهد إقبالاً لافتاً من المستثمرين من الشركات والأفراد الإماراتيين المؤهلين مع تجاوز إجمالي الطلب 12.7 مليار درهم، مشيراً إلى أن طرح المستثمرين الأفراد في الإمارات رفع حصتهم إلى 7.5 % من إجمالي أسهم الطرح، مع تجاوز القيمة المستهدفة في مستوى الاكتتاب بـ44 مرة، ما يؤكد الثقة في أعمال الشركة.

توسع

وأشار إلى أن الشركة تدرس التوسع في السوق الإماراتي، ولا سيما أنها تمتلك حصة سوقية تقدر بـ40 % في القطاع، وذلك لتغطية شريحة العملاء ممن لا يمتلكون حسابات بنكية، حيث تستقطب الشركة 126 ألف معاملة باليوم، ما يتطلب التوسع بالسوق الإماراتي بـ60 فرعاً خلال 5 سنوات، إلى جانب عدد الفروع الحالي البالغ نحو 231 فرعاً.

وحول التوسع في أسواق خليجية أخرى، أكد أن المجموعة تعتزم التوسع في أسواق خليجية أخرى ذات اقتصاد قوي وفيها نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية، كما أن المجموعة برهنت للسوق قدرتها على النمو في السوق الكويتية التي تعد سادس أكبر سوق على مستوى العالم بالنسبة لتحويل الأفراد، لافتاً إلى أن الاستحواذ على شركة في الكويت، والذي يكتمل في الفترة المقبلة، سيجعل «الأنصاري للخدمات المالية» رابع أكبر شركة صرافة في الكويت.

أداء

وحول أداء الشركة بالربع الأول، قال إن أداء المجموعة كان قوياً في الربع الأول، وإنهم ملتزمون بتوزيع 600 مليون درهم التي وعدوا بها المستثمرين، كما نمت المعاملات عن طريق القنوات الرقمية بنسبة 30 % في الربع الأول من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا دليل على تجاوب العملاء بشكل إيجابي في استخدام خدمات الشركة عبر القنوات الرقمية، متوقعاً أن ينعكس نمو أعمال الشركة على سياسة التوزيعات بصورة أكبر في الفترة المقبلة.

ترقب

وقال حامد علي إن تنوع محفظة الشركات في سوق دبي المالي، وتنوع اقتصاد دبي، يفتح فرصاً قوية للشركات للوصول إلى الأسواق المالية وتمويل عمليات نموها، مشيراً إلى أن سوق دبي يترقب إدراج شركات عائلية جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ«البيان»: «نرغب في رؤية شركات من قطاعات مختلفة في السوق تعكس تنوع اقتصاد الإمارة». وأوضح أن التشريعات الأخيرة التي تم تعديلها، مثل إلغاء الحد الأدنى لطرح الشركة للاكتتاب، كان لها تأثير كبير في تحديث كثير من الشركات الخاصة والعائلية، وتشجيعها بشكل عام على التفكير في الإدراج بسوق دبي المالي.

ريادة

وأصبحت «الأنصاري للخدمات المالية» منذ تأسيسها عام 1966 من المجموعات الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة في الإمارات مع وصول فروعها المنتشرة في كل أنحاء الدولة إلى 231 فرعاً حتى 31 ديسمبر 2022. وبدأ تداول أسهم مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» تحت الرمز ALANSARI بعد استكمال الطرح العام الأولي بنجاح وجمع 773 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم بـ1.03 درهم للسهم، وبلوغ القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج 7.7 مليارات درهم.

محطة

وقال محمد الأنصاري: الإدراج يعد محطة نوعية في مسيرتها الحافلة، بل وخطوة تاريخية تضعها أمام فصل جديد يضاف إلى رحلة نموها الممتدة لنحو 57 عاماً من الإنجازات والنجاحات.

ونجاح الإدراج سيكون بلا شك رفداً قوياً لطموحات الإمارات وجهودها المبذولة نحو تعميق وتنويع أسواق رأس المال المحلية.

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