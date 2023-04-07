انطلاق مجلس الشارقة الرمضاني

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت مساء أمس فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني تحت شعار «تركيبة النجاح: حيث تلتقي الأعمال بالاستدامة»، وبرعاية وحضور الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث تم التأكيد على أن «الاستدامة ليست شعاراً».

وأكدت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها أهمية وضرورة تعزيز الوعي والالتزام بالاستدامة وتوسيع آفاقه خارج نطاق مؤتمر الأطراف. وقالت: «نعمل في الشارقة على تعزيز التوازن والانسجام في علاقتنا مع الأرض، وإطلاق مجموعة من الحملات يشارك في تنفيذها عدد من الهيئات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية في الإمارة، مثل حصاد القمح الخالي من المبيدات الحشرية ضمن مشروع (سبع سنابل) في منطقة مليحة بالشارقة، الذي جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحظر المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة الاستخدام، وتأسيس أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية».

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