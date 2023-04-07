«سالك» تقر توزيع 491 مليون درهم أرباحاً نقدية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت شركة سالك؛ المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اجتماع الجمعية العمومية الأول كشركة مدرجة، برئاسة معالي مطر الطاير رئيس مجلس إدارة سالك. وقد وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة الذي اشتمل على نشاط الشركة وبياناتها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 491.4 مليون درهم (بواقع 6.5521 فلساً للسهم الواحد)، التي تمثل 100% من صافي ربح الشركة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بعد خصم مبلغ الاحتياطي القانوني لمرة واحدة بقيمة 37.5 مليون درهم تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها سالك.

نتائج قوية

وتعدّ النتائج المالية القوية التي حققتها سالك في عام 2022 شهادة على قوة نموذج أعمالها، بعد أن سجلت صافي ربح قدره 529 مليون درهم عن النصف الثاني من العام المنصرم 2022، الذي يغطي الفترة منذ بدء سريان اتفاقية الامتياز الموقعة بين شركة سالك وهيئة الطرق والمواصلات بدبي في 1 يوليو 2022، وحتى 31 ديسمبر 2022. وكانت إيرادات سالك قد ارتفعت بنسبة 11.8% في عام 2022، لتصل إلى 1.892 مليون درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 12.6%، ويعزى ذلك إلى التعافي المستمر الذي تحققه دبي بعد رفع القيود التي فرضت خلال جائحة «كوفيد-19».

وقال معالي مطر الطاير رئيس مجلس إدارة سالك: «يعكس أداؤنا القوي في عام 2022 مدى ثقة مساهمينا ومجتمع الأعمال عموماً بشركة «سالك»، كما يعكس طموح إمارة دبي في مواصلة النمو ضمن الإطار الأكبر لخطط التنمية الاقتصادية التي نفخر بأن نكون أحد مكوناتها.

فصل جديد

وأضاف: كان عام 2022 فصلاً جديداً في مسيرة «سالك»، ويسعدنا القيام بدور محوري في برنامج دبي الطموح للاكتتابات العامة، وذلك من خلال الإدراج التاريخي لشركة سالك في سبتمبر 2022، ونؤكد التزامنا بالعمل عن كثب مع الحكومة والأطراف المعنية الأخرى لتحقيق طموحاتنا المشتركة التي يعود نفعها على إمارة دبي عموماً، لنسهم جميعاً في ترسيخ مكانتها المرموقة عالمياً».

من جهته، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: «إن أول اجتماع جمعية عمومية تعقده سالك كشركة مدرجة، يمثل علامة فارقة في رحلتنا للنمو والتطور، لقد تجلى التزامنا بمعايير الحوكمة والشفافية القوية من خلال الثقة التي عبّر عنها مساهمونا بشكل واضح في اجتماع اليوم. وكان من بين القرارات الرئيسية التي تم اعتمادها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 100% من صافي أرباح سالك للنصف الثاني من 2022، ليكون ذلك بداية التزامنا تجاه مساهمينا بضمان عائد حقيقي وقيمة طويلة الأجل لهم، وسنظل ملتزمين بالوفاء بوعودنا والارتقاء بأعمالنا إلى آفاق جديدة».

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