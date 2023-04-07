اهتمام كبير بمشروع «مستر سي ريزيدنس جميرا»

المصدر: دبي- البيان

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أكدت مجموعة ألتا للتطوير العقاري، تسجيل اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين، بمشروع مستر سي ريزيدنس جميرا. ويأتي تصميم مستر سي ريزيدنس جميرا، على يد الجيل الرابع من مبدعي عائلة تشيبرياني، وقد بدأ باستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين، مع تسجيل العديد من عمليات البيع.

ويقع المشروع في قلب منطقة جميرا بدبي، ويضم 27 وحدة سكنية بإطلالات على الخليج العربي وأفق دبي. ويشكل المشروع ثمرة التعاون بين مجموعة ألتا للتطوير العقاري، وعائلة تشيبرياني الشهيرة عالمياً، ويعكس الإرث العريق للعائلة في عالم الضيافة.

وقال عبد الله الطاير، المدير الإداري لمجموعة ألتا العقارية: يسعدنا التعاون مع عائلة تشيبرياني لإطلاق علامتهم الرائدة في عالم الضيافة الفاخرة في دبي. ونحن واثقون من أن مستر سي ريزيدنس سيشكل نقلة نوعية في سوق العقارات الفاخرة في دبي. وينحدر المصممان الإيطاليان ماجيو وإجناسيو من عائلة تشيبرياني المعروفة على مستوى العالم، والتي تعمل في مجال التصميم منذ عام 1931.

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