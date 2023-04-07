«عزيزي»: اقتراب اكتمال مشروع ريفيرا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «عزيزي»، أن أعمال البناء في ريفيرا؛ مجمع الواجهة البحرية المستوحى من البيئة المتوسطية، تتقدم بوتيرة سريعة. وتتوقع الشركة أن يتم اكتمال هذا المشروع الذي يحتل موقعاً استراتيجياً بمدينة محمد بن راشد الجذابة للغاية في المستقبل القريب.

واكتملت المرحلة الأولى الآن بنسبة 99 % مع تسليم غالبية المباني، بينما وصلت نسب الإنجاز في المراحل 2 و3 و4 إلى 98 % و92 % و27 % على التوالي. وبعد الانتهاء من 30 مبنى توفّر مجتمعة 6000 وحدة، سيتم الانتهاء من جميع المراحل 1 و2 و3 خلال الأشهر المقبلة.

ويعتبر ريفيرا جزءاً أساسياً من محفظة عزيزي، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: سيكون ريفيرا موطناً لـ 16,000 عائلة.

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