«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لـ 3 مشاريع طاقة شمسية بأوزبكستان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، استكمال عملية الإغلاق المالي لتمويل تطوير 3 مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في جمهورية أوزبكستان، على أن تبدأ في وقت قريب عمليات إنشاء المحطات التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية قرابة 900 ميجاواط، ليكون بذلك أكبر برنامج لتطوير مشاريع طاقة شمسية في المنطقة.

وشملت الجهات الرئيسية الممولة كلاً من بنك آسيا للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، في حين يشارك كل من البنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال، و«آي ال اكس» كجهات ممولة من الدرجة «ب».

وقال نيال هانيغان، المدير المالي التنفيذي لشركة «مصدر»: فخورون بهذا الإنجاز المتمثل في توفير التمويل للمشاريع الثلاثة، والذي يشكل مرحلة مهمة في مسيرة الطاقة النظيفة بجمهورية أوزبكستان. ولشركة «مصدر» دور مهم في دعم جهود أوزبكستان لتحقيق أهدافها وطموحاتها الخاصة بالطاقة المتجددة، ونتطلع إلى مواصلة هذا الدور وتنمية محفظة مشاريعنا في هذه السوق الاستراتيجية. ولا شك أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق من دون دعم شركائنا في حكومة أوزبكستان والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكذلك المؤسسات المالية الذين أظهروا التزامهم الراسخ بدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة بما يعود بالنفع على أوزبكستان وشعبها.

وأبدت «مصدر» والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التزامهما بتوفير رأس المال لتمويل المشاريع بأوزبكستان في إطار مبادرة «تسريع تمويل التحول في نظام الطاقة»، وهي منصة متعددة الشركاء ومعنية بتمويل الجهود المناخية، حيث تستهدف نشر 5 جيجاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول عام 2030.

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