«نخيل» تستعرض أحدث مشاريعها أمام دائرة الأراضي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت شركة «نخيل»، وفداً من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي (ريرا).

ورحب عادل الشاعر وخالد البخيت عضوا مجلس إدارة «نخيل»، والمديرون التنفيذيون بوفد دائرة الأراضي والأملاك، وقدموا لمحة عن سلسلة من مشاريع الشركة القادمة، التي تشمل «جزر دبي» و«الحي الأول ويست» و«بالم بيتش تاورز»، وتجسد التزام «نخيل» بمفهوم «نبني لينعم الناس بالرخاء» وذلك للجميع من مواطنين ومقيمين وزوار. كما تم مناقشة سبل تعزيز دعم شركة «نخيل» لأعمال الدائرة وقطاع العقارات في دبي عموماً مع الالتزام بأعلى معايير البناء والإنشاء.

وضم وفد الدائرة ماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، ومحمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وعمار الحمادي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، ودعاء دبلان، مديرة إدارة المستقبل والاستراتيجية.

قرية جبل علي

من ناحية أخرى، أعلنت شركة «نخيل»، تعيين مقاولين لتنفيذ أعمال البناء لـ«قرية جبل علي» المشروع السكني الجديد الذي يضم فللاً ومنازل تاون هاوس فاخرة. وقامت شركة «نخيل» بترسية عقد بناء الفلل والبنية التحتية المرتبطة بها على شركة «آي بيلد للمقاولات»، في حين تم ترسية عقد بناء منازل التاون هاوس والبنية التحتية المرتبطة بها على شركة «اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)».

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