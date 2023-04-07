«غرفة الشارقة» و«شمس» تبحثان توفير قنوات تسويق مبتكرة

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين في الإمارة، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الترويج والتسويق الإعلامي للبرامج والمبادرات والمشاريع الاقتصادية، والتعاون في توفير قنوات وآليات تسويق مبتكرة للفرص والبيئة الاستثمارية في الشارقة.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لوفد من المدينة ترأسه الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، بحضور محمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون بما يخدم كل القطاعات في الشارقة.

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