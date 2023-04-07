طلب قوي على استئجار الشقق في قرية إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد قرية إكسبو طلباً قوياً ومتنامياً على استئجار الشقق، التي تقدمها في ظل الخدمات والمرافق المتنوعة التي تقدمها للسكان، وموقعها الاستراتيجي بجانب مدينة إكسبو دبي.

وقالت كيتي برونيل مدير مساعد ورئيس قسم الوحدات السكنية في «سَفِلز» للاستشارات العقارية، وهي الوكيل الرئيس لخدمات التأجير في قرية إكسبو في تصريحات لـ «البيان»، إن المستأجرين الحاليين والمحتملين يشيدون بالميزات الكبيرة التي تتمتع بها القرية، حيث تمتاز بسهولة الوصول إلى محطة المترو، إلى جانب مواقف السيارات الواسعة، والجودة الفائقة للبناء والمساحات الخضراء.

ولفتت إلى أن «سَفِلز» تتولى الإشراف على تأجير ريزيندس 4، أحد المجمعات السكنية الأربعة في قرية إكسبو، والذي يضم إجمالي 600 وحدة سكنية مع خيارات متنوعة، بدءاً من شقق الاستوديو، ووصولاً إلى الشقق مع غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم.

وأشارت إلى أن ريزيندس 4A، حقق نسبة إشغال بلغت 90 % خلال الأسابيع الأولى من إطلاقه في أكتوبر 2022، وهو أول مبنى يتم إطلاقه في قرية إكسبو. وسجلت جميع أنواع الوحدات السكنية إقبالاً لافتاً، ما يعكس تفضيلات مزيج المستأجرين الذي يشمل الأفراد والأزواج، ورواد الأعمال ومديري الشركات الناشئة. وتم افتتاح المبنى 4B في نهاية يناير 2023، تلاه افتتاح المبنى 4E مؤخراً، للاستفادة من هذا الطلب المتنامي.

شرائح المستأجرين

وقالت برونيل: «هناك مزيج رائع من المستأجرين، حيث لمسنا اهتماماً مستمراً من قبل رواد الأعمال والموظفين غير المتزوجين والعائلات والأزواج. ويبحث سكان دبي عن مناطق جديدة للعيش في المدينة، تلبي معايير محددة، بما في ذلك توافر مواقف سيارات خارجية مجانية وقريبة، وسهولة الوصول إلى محطة المترو والمرافق والمستلزمات الرئيسة القريبة من مكان السكن، والأهم من كل ذلك، الهدوء والأمان، وتلبي قرية إكسبو جميع هذه المعايير، وبالأخص بالنسبة للسكان الذين يحتاجون للتنقل من أجل العمل وغيره من الالتزامات، حيث تسهم البنية التحتية التي تم إنشاؤها خلال إكسبو 2020 دبي في تسهيل التنقل، بما يكفل اختصار وقت الرحلات، مقارنةً بالمواقع والمجتمعات التقليدية الأخرى».

وأشارت إلى أنه من منذ بدء الطرح التدريجي للوحدات المخصصة للإيجار في الربع الأخير 2022، شهدنا إقبالاً لافتاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة حديثاً بدبي، والتي تحضر لمباشرة عملياتها، وتبحث عن أماكن إقامة عالية الجودة. وهناك أيضاً اهتمام متزايد بمختلف الأسواق العالمية، ما يؤكد الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها دبي، بصفتها وجهة مثالية لمزاولة الأعمال. وتشكل جاهزية الوحدات ميزة إضافية للشركات الدولية التي تتطلع إلى نقل موظفيها بين مكاتبها العالمية.

تأجير قصير الأمد

وأوضحت برونيل أن عروض التأجير قصيرة الأمد التي يوفرها مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المطورة لقرية إكسبو، تمنح المزيد من المرونة التي يمكن أن تتيح لاحقاً إمكانية التأجير السنوي. ويتوفر مبنى مخصص للإيجارات قصيرة الأمد، بما يصل إلى 6 أشهر. وأضافت: تتمتع الإيجارات قصيرة الأمد بشعبية كبيرة بين زوار الفعاليات التي تقام في مركز دبي للمعارض ومدينة إكسبو، حيث يتم إجراء الحجوزات قبل شهر من انطلاق الفعاليات المهمة. كما يرغب بعض المستأجرين بتجربة الحياة في المنطقة قبل توقيع عقد إيجار سنوي، ما يدفعهم للبحث عن عقود إيجار قصيرة الأمد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز