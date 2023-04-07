انطلاق عمليات «زيرو تو» المتخصصة في البنية التحتية للأصول الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «زيرو تو» Zero Two المتخصصة في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية ومقرّها أبوظبي، عن إطلاق عملياتها الهادفة إلى مواكبة الاهتمام المتزايد بتقنية «ويب 3» ومنظومة عملها في المنطقة. وتشتمل خدمات «زيرو تو» على تطوير البنية التحتية للطاقة، وتوريد واختبار أحدث تقنيات توليد الطاقة، وصولًا إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات إدارة الأصول الرقمية.

وتسعى «زيرو تو» إلى القيام بدور رئيسي في تمكين الاستقرار الدائم لشبكة الكهرباء بأبوظبي، إلى جانب المساهمة في دعم التزام الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني، والانتقال إلى اقتصاد مستدام وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، وذلك بالاستفادة من الطاقة الزائدة في مواسم انخفاض الطلب لتشغيل مراكز البيانات الحديثة بأبوظبي، والتي تسهم بدورها في تعزيز مرونة شبكة الطاقة المحلية.

وقال أحمد الهاملي، الرئيس التنفيذي للشركة: تدخل «زيرو تو» السوق بنموذج أعمال قوي وواسع يلبّي الطلب سريع النمو. ونحن واثقون بأن عروضنا التي تستخدم الطاقة الزائدة من شبكة الطاقة المحلية، وتعدّ الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة، لن تقتصر على تلبية احتياجات عملائنا فحسب، بل ستتجاوز توقعاتهم من حيث الفوائد المتنوعة التي يمكن تحقيقها. واسم «زيرو تو» يشتمل على الرقمين (0) و(2)، حيث إن لهما دلالة خاصة في تقنية «ويب 3».

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