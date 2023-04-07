مبيعات قياسية في مشروع «مساكن بكارات» وسط دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» عن تسجيل مبيعات قياسية في مشروع «مساكن بكارات»، الذي تم إطلاقه منذ شهر وسط دبي، حيث سجلت أسعاراً قياسية بلغت 14 ألف درهم للقدم المربعة الواحدة.

ويمثل المشروع في قلب دبي أول أنشطة علامة «بكارات» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتضمن مجموعة من الشقق. ويعتبر «فندق ومساكن بكارات دبي» مشروع تطوير عقارياً مبتكراً، يجمع بين الأناقة والبساطة، ويطل على برج خليفة، ويجري بيعه حالياً على المخطط. ويضم المجمع السكني 24 طابقاً، تتضمن 49 شقة فائقة الفخامة مع غرفتين إلى خمس غرف نوم.

وتعود ملكية المشروع إلى شركة «شمال القابضة»، حيث تتعاون مع شركة «إتش آند إتش للتطوير العقاري»، ويحظى المشروع بتصميم مميز على شكل برج بلوري ليمنح سكانه نمط حياة لا مثيل له، ما يجعله تحفة معمارية تتألق وسط أفق دبي الخلاب، وتمثل التصميمات الداخلية الأنيقة واللمسات المتقنة مستقبل نمط الحياة المجتمعي عالمي المستوى، من خلال استخدام الأقمشة الفاخرة المتناسقة، والرخام عالي الجودة وقطع الكريستال المميزة.

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