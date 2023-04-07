2.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 502 مبايعة، بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 340.65 مليون درهم، و465 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

أما أهم مبايعات الشقق والفلل فجاءت بقيمة 170 مليون درهم بوادي الصفا 3.

وسجلت الرهونات 898.52 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري، بقيمة 520 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 13 هبة، بقيمة 21 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري، بقيمة 9 ملايين درهم

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