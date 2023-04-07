دبي وأبوظبي أذكى المدن إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي وأبوظبي مُدن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مؤشر المُدن الذكية 2023 الصادر، أمس، من المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

ونالت دبي المركز الــ 17 عالمياً، بينما جاءت أبوظبي في المركز الــ 13 عالمياً. وبذلك، تكون المدينتان قد احتفظتا بصدارتهما الإقليمية للمؤشر، وكذلك احتفظتا بتواجدهما ضمن الــ 20 الكبار عالمياً على المؤشر للإصدار الرابع على التوالي.

وتفوقت دبي هذا العام على سيدني، هونغ كونغ وميونيخ، والتي جاءت في المراكز من الــ 17 إلى الـ 20، على التوالي. كما تفوقت دبي أيضاً على كافة المُدُن الأمريكية، الكندية، اليابانية والإسبانية وكذلك على باريس، برلين وملبورن، والتي جاءت جميعها خارج قائمة الـ 20 الكبار.

وحصلت دبي على التصنيف «BB»، في معيارين من المعايير الفرعية الثلاثة التي يستند إليها المؤشر في تحديد الترتيب النهائي للمُدُن الذكية، وهي «تقييم المُدُن الذكية» و«البنية التحتية»، فيما حصلت على التصنيف «B» في المعيار الفرعي «التقنية».

واحتفظت زيوريخ بصدارة المؤشر، للإصدار الرابع على التوالي، فيما احتفظت العاصمة النرويجية أوسلو بالمركز الثاني، بينما قفزت العاصمة الأسترالية كانبرا هذا العام إلى المركز الثالث. وجاءت كوبنهاغن، لوزان، لندن، سنغافورة، هلسنكي، جنيف، وستوكهولم، في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

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