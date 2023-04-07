«الأنصاري» يقود مكاسب سوق دبي ويرتفع 16.5 %

المصدر: دبي ـ محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد سهم «الأنصاري للخدمات المالية» مكاسب 11 شركة مدرجة في سوق دبي المالي في أول يوم إدراج لأسهم الشركة، وفي بداية التداولات قفز السهم بنسبة 18 % إلى 1.22 درهم ثم أغلق في ختام تعاملات أمس عند 1.2 درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 16.5 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي و380.99 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 385.84 مليون سهم عبر تنفيذ 17.5 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس عند مستوى 9470.77 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.25 %، فيما أقفل مؤشر سوق دبي عند مستوى 3414.6 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.44 %. وتصدر «الأنصاري للخدمات المالية» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 178.13 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً 45.04 مليون درهم، ثم «العربية للطيران» بسيولة جاوزت 21.25 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 316.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 151.24 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 67.40 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز