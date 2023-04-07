75 % تخفيضات ليالي إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت مساء أول من أمس في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ40 من معرض ليالي رمضان، التي ينظمها المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مقدماً باقة من أفضل البرامج الترفيهية والأنشطة التراثية المتميزة والمفاجآت في عالم التسوق بما يشهده من عروض ترويجية وجوائز قيّمة وتخفيضات تصل إلى 75% على أكثر من 10 آلاف منتج.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 500 علامة تجارية وأكثر من 170 عارضاً، إلى جانب عدد من الفعاليات التراثية والعروض الفنية ومشاركة أسر منتجة تعرض الملابس الشعبية والأدوات والمشغولات اليدوية والبخور والمشروبات والأطباق الشعبية والرمضانية. ويستقبل المعرض زواره يومياً من 5 مساءً وحتى 1 صباحا خلال رمضان، ومن 3 مساءً وحتى 12 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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