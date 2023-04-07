تقليص زمن مناولة الشحن بميناء خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت شركة غلفتينر الإماراتية، عن عملية شحن أكثر فعالية من حيث التكلفة وفعالية للواردات القادمة من باكستان، عبر محطة حاويات خورفكان.

وتصل الواردات من باكستان عبر محطة خورفكان، قبل يوم واحد من الموانئ الأخرى، ما يقلص الفترة الزمنية لمناولة الشحن، ويؤدي إلى توفير كبير في التكاليف. ويمكن لشركات الشحن توفير 10 - 12 % من نفقات شبكتها، عن طريق الإبحار إلى خورفكان، بسبب انخفاض تكاليف وقود السفن، نتيجة هذه المسافة الأقصر نسبياً.

وتعد محطة حاويات خورفكان، هي محطة الحاويات التشغيلية الكاملة الوحيدة التي تقع داخل إمارة الشارقة.

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