تعاون بين «إنجازات» و«مايكرو فوكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إنجازات» التابعة لشركة «جي 42» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مايكرو فوكس» «حالياً أوبن تيكست»، أحد أكبر مزودي البرمجيات المؤسسية في العالم، لتزويد عملائها في المنطقة بمجموعة متنوعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة.

وتعتمد «إنجازات»، التي تعد حالياً أكبر موزع لحلول «مايكرو فوكس» في دولة الإمارات بعقد الشراكة الاستراتيجية، لتعزيز مكانتها ومواصلة دعم قاعدة عملائها الواسعة في الدولة.

وقع الاتفاقية بين الطرفين كل من أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات؛ وتوفيق درباس، المدير العام لشركة «مايكرو فوكس» في الشرق الأوسط وأفريقيا «حالياً أوبن تيكست»، خلال حفل رسمي أقيم في مقر شركة «إنجازات» في أبوظبي.

وتجمع الشراكة بين خدمات الإدارة والمراقبة، التي تقدمها إنجازات ومحفظة مايكرو فوكس من المنتجات الرائدة، لتطوير إطار عمل متقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما يسهم هذا التعاون في تسريع مساعي التحول الرقمي لدى عملاء إنجازات من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مساعدتهم في معالجة أبرز التحديات التشغيلية الراهنة، من خلال اعتماد حلول رقمية في مختلف مراحل سير العمل، ويتسنى للمؤسسات بفضل الحلول الرقمية في مراحل سير العمل تحقيق نتائج أفضل، من خلال أتمتة العمليات متعددة الخطوات، وتنسيق أنشطة الموظفين، ومزامنة البيانات عبر مختلف الأنظمة.

ومن ناحية أخرى تمتد اتفاقية عقد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لثلاثة أعوام، وتمنح إنجازات إمكانات وصول كبيرة لمحفظة مايكرو فوكس من برمجيات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، ودعم تكنولوجيا المعلومات لإدارة الأصول، ويمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات استخدام برمجية إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات تصميم الخدمات الرقمية وتطويرها وتشغيلها، بينما تقوم برمجية دعم تكنولوجيا المعلومات لإدارة الأصول بتتبع عمليات الاستحواذ على الأصول وتجديدها ونشرها وإعادة نشرها.

وقال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات: يسرنا مواصلة تعاوننا مع مايكرو فوكس «حالياً أوبن تيكست»، أحد أبرز مطوري البرمجيات المؤسسية على مستوى العالم، من خلال هذه الاتفاقية الممتدة لثلاثة أعوام.

تجمع الشراكة الجديدة بين حضور إنجازات القوي في سوق التحول الرقمي وخبرات مايكرو فوكس الواسعة في مجالات التكنولوجيا والسوق، لتطوير برمجيات وأدوات كفيلة بضمان سلاسة عمليات تكنولوجيا المعلومات.

وسيتسنى لنا بفضل منتجات مايكرو فوكس الرائدة تزويد عملائنا بأفضل الخدمات ضمن فئتها، ونفخر بالاستفادة من هذه الشراكة لتوسيع خبرات إنجازات، وتعزيز مرجعياتنا المؤسسية وسجلنا الموثوق بالإنجازات، كما ستفسح هذه الشراكة المجال أمام مايكرو فوكس لتحسين التكاليف المشتركة للعملاء، وتعزيز وصولها إلى شريحة أوسع من المؤسسات والقطاعات والمناطق، بما يسهم بشكل ملحوظ في تسريع اعتماد حلول سير العمل الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

من جانبه، قال توفيق درباس، المدير العام لشركة مايكرو فوكس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تمتد شراكة إنجازات ومايكرو فوكس في السوق الإماراتية لأكثر من عشرة أعوام، حيث أثمرت طوال هذه المدة عن تعزيز القيمة التجارية، والمساعدة في حماية استثمارات العملاء في القطاعين العام والخاص، ونحن متحمسون بشأن التحول الاستراتيجي، الذي شهدته إنجازات وبمكانتها الرائدة كونها شريكاً للتحول الرقمي في سوقي الإمارات والسعودية على حد سواء.

ومن هذا المنطلق تقدم إنجازات محفظة من الحلول المتكاملة في كل من الإمارات والسعودية، وستساعدنا هذه الشراكة على إيصال حلول مايكرو فوكس «حالياً أوبن تيكست» إلى سوق أوسع نطاقاً، وفي الوقت ذاته ستتيح لإنجازات فرصة طرح ابتكارات وحلول مايكرو فوكس «حالياً أوبن تيكست» في هذه السوق، من خلال مساعدة العملاء في رحلتهم نحو السحابة، فضلاً عن تسريع استراتيجيات إطلاق منتجات شركاتهم في السوق، وأتمتة جميع عملياتهم الرقمية.

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