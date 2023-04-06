الأسهم المحلية تستقطب 1.4 مليار درهم سيولة في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و380.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 385.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.4 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9334.5 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9470.77 نقطة، وأغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3414.6 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي جاذباً نحو 316.1 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" بسيولة 151.2 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 67.3 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "الأنصاري" للخدمات المالية النشاط مستقطباً سيولة بنحو 178.1 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً أكثر من 45 مليون درهم، ثم "العربية للطيران" بسيولة جاوزت 21.2 مليون درهم.

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