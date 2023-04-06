2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 340.65 مليون درهم و465 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 170 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 898.52 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 29.82 مليون درهم و78 رهن فلل وشقق بقيمة 868.7 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 520 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 158 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 21 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4 ملايين درهم.

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