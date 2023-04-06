الإمارات تتفق مع فيتنام على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

المصدر: البيان

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أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية خلال لقائه اليوم مع معالي نجوين هونغ دين وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، عن الاتفاق على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وفيتنام، بهدف تعزيز التجارة الخارجية للدولة مع شريك مهم في جنوب شرق آسيا.

وقال معاليه، "علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع فيتنام ذات إمكانات واعدة، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية 7.9 مليارات دولار في 2022، وستسهم الاتفاقية في زيادة هذه الأرقام بما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والمستثمرين في الزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية".

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