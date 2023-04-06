سهم «الأنصاري» فوق 17% عند الإدراج في سوق دبي

المصدر: البيان

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قفز سهم شركة الأنصاري للخدمات المالية فوق 17% إلى 1.22 درهم عند بداية التداولات في أول يوم إدراج لأسهم الشركة في سوق دبي المالي، الخميس.

وبلغت تداولات السهم في الدقاق الـ 15 الأولى نحو 59 مليون سهم، بقيمة قاربت 72 مليون درهم.

يشار إلى أن مجموعة الأنصاري للخدمات المالية تم إدراجها وبدء تداول أسهمها اليوم في سوق دبي المالي، تحت الرمز ALANSARI ورمز التعريف الدولي AEE01198A238، ليكون أول إدراج في السوق هذا العام.

وكانت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، حددت سعر الطرح النهائي عند 1.03 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلَن عنه سابقاً، بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لطرحها العام الأولي بتاريخ 24 مارس 2023.

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