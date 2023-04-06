"نخيل" تعيّن مقاولين للأعمال الإنشائية لمشروع "قرية جبل علي"

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، عن تعيين مقاولين لتنفيذ أعمال البناء لـ"قرية جبل علي" المشروع السكني الجديد الذي يضم فللا ومنازل تاون هاوس فاخرة قيد الإنشاء حالياً.

وقامت شركة "نخيل" بترسية عقد بناء الفلل والبنية التحتية المرتبطة بها على شركة " آي بيلد للمقاولات ذ.م.م."، في حين تم ترسية عقد بناء منازل التاون هاوس والبنية التحتية المرتبطة بها على شركة "اتحاد الهندسة الانشائية (يونك)" الحائزة على جوائز في قطاع الإنشاءات.

توفر "قرية جبل علي" المجتمع السكني المسور تجارب معيشية فاخرة وسط مساحات خضراء ومسطحات مائية، وتشمل وسائل الراحة المجتمعية في المشروع، مسارات خضراء ومسارات لركوب الدراجات الهوائية وملاعب رياضية ومناطق للعب الأطفال وحدائق مجتمعية ومزرعة خضروات ونادي ترفيهي. تقع "قرية جبل علي" في موقع استراتيجي بالقرب من شارع الشيخ زايد و"ابن بطوطة مول"، وتوفر سهولة الوصول إلى المواقع الرئيسية في دبي.

ويؤكد تطوير "قرية جبل علي" التزام شركة "نخيل" بتوفير السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

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