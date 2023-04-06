افتتاح 24 فندقاً 5 نجوم في دبي خلال 4 سنوات

المصدر: دبي - بشار باغ

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يواصل القطاع الفندقي في دبي تعزيز جاذبيته الاستثمارية في مختلف الفئات وخاصة في فئة الفنادق الفاخرة المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم.

حيث تستقطب الإمارة بشكل مستمر أكبر العلامات الفندقية العالمية التي تستهدف الاستفادة من الفرص التي يزخر بها القطاع في دبي.

وبحسب تحليل أجرته «البيان» لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد شهد القطاع منذ عام 2019 ولغاية نهاية يناير 2023، افتتاح 24 فندقاً جديداً ضمن فئة «خمس نجوم» ضخت 6857 غرفة جديدة في دبي.

ومع نهاية العام 2019، بلغ عدد الفنادق المصنفة ضمن فئة الـ خمس نجوم 128 فندقاً تضم 43133 غرفة، ليشهد العام 2020 ارتفاع عدد هذه الفنادق إلى 134 فندقاً بـ 44067 غرفة.

واستمر ازدياد المنشآت الفندقية المصنفة ضمن فئة خمس نجوم في 2021 ليصل إلى 143 فندقاً بـ 47035 غرفة، وارتفع العدد بنهاية 2022 إلى 151 منشأة بـ 49585 غرفة.

ومع نهاية يناير الماضي، بلغ عدد الفنادق الخمس نجوم 152 فندقاً تضمن 49990 غرفة تشكل 34% من إجمالي عدد الغرف الفندقية، وبلغ متوسط إشغال هذه الفئة من الفنادق 78 %.

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