«المالية» تسمح باستخدام الخسائر لتخفيض ضريبة الشركات

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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سمحت وزارة المالية، للأعمال داخل دولة الإمارات باستخدام الخسائر المتكبدة (من تاريخ سريان ضريبة الشركات) لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة في الفترات المالية اللاحقة.

وقالت الوزارة، في إيضاح يتعلق بقانون «ضريبة الشركات»، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023، إنه يمكن ترحيل الخسائر الضريبية الفائضة واستخدامها مقابل الدخل الخاضع للضريبة في السنوات المقبلة، في حين استيفاء الشروط التي وضعتها «المالية».

كما يمكن استخدام الخسائر الضريبية من إحدى الشركات في المجموعة لخصم الدخل الخاضع للضريبة لشركة أخرى ضمن ذات المجموعة، شريطة استيفاء شروط محددة.

وأوضحت أنه ستنشأ الخسائر لغايات ضريبة الشركات (أي الخسائر الضريبية) عند تجاوز إجمالي الخصومات التي يحق للأعمال المطالبة بها الدخل الإجمالي للفترة المالية المعنية.

وأشارت إلى أنه يمكن لمجموعة من الشركات في الدولة التقدم بطلب تشكيل مجموعة ضريبية وتتم معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة استيفاء شروط محددة، وستكون المجموعة الضريبية في الدولة مطالبة بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط نيابة عن كامل المجموعة.

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