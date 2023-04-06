إقبال عربي كبير على جائزة الشارقة في المالية العامة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تشهد جائزة الشارقة في المالية العامة في نسختها الجديدة إقبالاً عربياً لافتاً وكبيراً، وكان للندوات التعريفية التي نظمتها ونفذتها الأمانة العامة للجائزة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، دور واضح ومميز في تقديم الجائزة بشكل جاذب، والتعريف بأهدافها وأهميتها.

خصوصاً أنها تعود بحلة جديدة بعد زيادة فئاتها المؤسسية والفردية المطروحة للمشاركة إلى 17 فئة مختلفة، منها 9 فئات مؤسسية، و8 فئات فردية، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة: «تهتم الجائزة بتمكين وتمتين مسارات الأداء المالي في الدول العربية، لتشكل خارطة طريق للتميز من خلال تبني معاييرها مؤسسياً وفردياً».

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