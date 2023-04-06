«الخليج للملاحة» يقود مكاسب 9 شركات بسوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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قاد سهم «الخليج للملاحة» مكاسب 9 شركات مدرجة بسوق دبي المالي في ختام تداولات أمس، وارتفع السهم بنسبة 6.25 %، مغلقاً عند سعر 1.19 درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.28 مليار درهم موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي و187.99 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 285.4 مليون سهم عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9494.98 نقطة، منخفضاً هامشياً بنسبة 0.09 %، فيما أقفل مؤشر سوق دبي عند مستوى 3429.63 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.7 %.

وتصدر «مصرف عجمان» النشاط في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 45.76 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» جاذباً 26.15 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» بسيولة جاوزت 22.52 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 299.98 مليون درهم، تلاه «الفا ظبي القابضة» جاذباً 113.75 مليون درهم، ثم «الجرافات البحرية» بسيولة جاوزت 61.40 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسجيل 8 صفقات كبيرة على أسهم أدنوك للغاز بقيمة 32.5 مليون درهم على عدد 13.7 مليون سهم بسعر 2.37 درهم للسهم الواحد.

وبذلك يرتفع إجمالي الصفقات الكبيرة على أدنوك للغاز إلى 28 صفقة بـ 168.5 مليون درهم منذ الأسبوع الماضي؛ حيث تم تنفيذ 20 صفقة كبيرة على مدار يومين على 57.36 مليون سهم بسعر الإدراج وهو 2.37 درهم بإجمالي 136 مليون درهم.

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