تعزيز التعاون بين مركز دبي للتحكيم الدولي ولجنة جوانزو في الصين

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مركز في المنطقة لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة جوانزو للتحكيم، وهي هيئة التحكيم المدني والتجاري الوحيدة من نوعها في جوانزو في الصين، بهدف تعزيز جهود التحكيم الدولي وتحسين قدرة المركزين على خدمة جميع الأطراف في عالم الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية عبر العديد من المشاريع، بما فيها تبادل الأبحاث وأفضل الممارسات، فضلاً عن تعزيز خدمات التحكيم المقدمة للعملاء في جميع أنحاء العالم. وإلى جانب ذلك، تمثل الشراكة خطوة متميزة بالنسبة للطرفين، وتؤكد التزامهما بتقديم وتوفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لا مثيل لها.

وقال الدكتور طارق الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: توقيع المذكرة مع لجنة جوانزو للتحكيم خطوة تعزز من قدرتنا على خدمة الاقتصاد العالمي وجهود التحكيم الدولي. وتمنحنا الشراكة مع اللجنة القدرة على مشاركة المعارف والخبرات، وتكرس مكانتنا بين مراكز التحكيم الدولي الرائدة في العالم.

وقالت لي شان، الأمين العام للجنة جوانزو للتحكيم: «سعداء للغاية بإقامة علاقة تعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي، والذي يعد أيضاً شريكنا الأول في الشرق الأوسط. وقد شهدت العلاقات الإماراتية الصينية تطوراً سريعاً وشاملاً ومتعمقاً، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية».

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