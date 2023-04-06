العالم على مائدة إفطار واحدة في مدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل فعالية حيّ رمضان استقطاب الزوار إلى مدينة إكسبو دبي في الشهر الكريم.

حيث يبدأ الزوار بالتوافد إلى المدينة قبل الإفطار للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والتجول في سوق حيّ رمضان، ثم متابعة مدفع الإفطار بالقرب من ساحة الوصل قبل التوجه لتناول الإفطار في المطاعم ومنافذ الطعام المنتشرة في أنحاء المدينة.

وتشهد موائد الإفطار الجماعي بشكلٍ خاص إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات، حيث أعدت فعالية حي رمضان مائدتي إفطار بتجربتين متميزتين ومختلفتين.

حيث تقدم مائدة إفطار شلالات إكسبو، التي يشرف عليها فندق العنوان «The Adress»، تجربة تناول طعام فريدة وسط الشلالات تتيح مشاهدة العرض المائي والضوئي الممتع.

بالإضافة إلى عروض للعزف المنفرد على الناي أو آلة القانون الموسيقية، لتضع الزوار في أجواء ساحرة وتجربة إفطار استثنائية.

بينما تقدم مائدة الإفطار الجماعي في منطقة التنقل تجربة فريدة تتمثل في تناول طعام الإفطار على مائدة مشتركة للزوار، بحيث يجلس الجميع معاً على مائدة طويلة تحاكي إفطار عائلة كبيرة، وتقدم لهم قائمة طعام غنية تشمل 10 أطباق مقبلات، و8 أطباق رئيسية بالإضافة إلى 6 أنواع من الحلويات العربية والعالمية.

وبالإضافة إلى تميّز هذه المائدة بأجوائها الودية وتعزيز روح المشاركة بين الزوار، فإنها تقدم عدداً من الأطباق المحلية والعالمية بإشراف طهاة عالميين حاصلين على جوائز دولية، ومنهم الشيف هتون مدني التي تقدم أطباقاً مستوحاة من المطبخ الخليجي بنكهة عالمية. والشيف روهيت غاي، الذي يقدم الأطباق الهندية التي تشتهر بها منطقة البنجاب المعروفة بمطبخها الخاص والمتميز.

بالإضافة إلى الشيف أثاناسيوس كارغاتزيديس من مطعم البارون الحائز على عدة جوائز عالمية.

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