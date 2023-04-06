تعاون بين غرفة الشارقة ودائرة العلاقات الحكومية

المصدر: (الشارقة- البيان)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة سبل تطوير وتقوية علاقات التعاون بين الجانبين، وتنسيق الجهود لوضع الآليات، التي تساعد على استكشاف المزيد من الأسواق والشراكات الاقتصادية، ورصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، وكل ما يلبي متطلبات المستثمرين، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً اقتصادياً جاذباً للاستثمارات.

وبما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي انعقد في مقر الغرفة، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وعبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد العوضي، مدير عام الغرفة.

وجرى بحث آليات العمل المشترك لتنفيذ توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الصادرة مؤخراً باعتماد مشروع إنشاء مكاتب الارتباط التجاري الحكومي، التي تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم المشاركة بالمعارض والملتقيات المحلية والدولية، وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، وخدمة القطاع الخاص، وتطوير العلاقات الاقتصادية.

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