حملة «رمضان في دبي» تواصل تقديم تجارب فريدة

المصدر: دبي - البيان

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تقدم حملة «رمضان في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من التجارب الفريدة عبر الأسواق والمتاجر المؤقتة التي تقام طوال الشهر الفضيل.

وتوفر فرصاً عدة لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة. ويمكن لسكان المدينة وزوارها تسوق البضائع الموسمية والاستمتاع بالعروض التراثية لكثير من الفنانين والموسيقيين، وشراء الهدايا الرائعة لعيد الفطر وعيش الأجواء الرمضانية الجميلة.

ويمكن للجمهور خلال الفترة المتبقية من حملة «رمضان في دبي» الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب المتنوعة في عدد من الوجهات والأماكن المميزة ومن بينها:

سوق حديقة البرشاء الرمضاني، الذي يفتح أبوابه من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل في حديقة بحيرة البرشاء، وذلك حتى 1 مايو، حيث يمكن للزوار تذوق أطباق من مختلف أنحاء العالم، وكذلك المشاركة في المسابقات الممتعة، وشراء هدايا العيد.

وتتاح فرصة الاستمتاع بالأجواء الجميلة وسط الجبال في سوق حتا هب يومياً من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل، حيث تتوفر مجموعة من المنتجات المميزة في متاجر التجزئة، والتي تتراوح بين أفكار للهدايا القيمة للعائلة والأصدقاء والأحباء إلى وجبات الإفطار والحلويات والعديد من المنتجات الأخرى، وذلك حتى 1 مايو.

ويمكن التوجه إلى فريج الخوانيج في ممشى الخوانيج ولاست إكزت الخوانيج من الساعة 7:30 مساءً حتى 11:30 مساءً في كل عطلة في نهاية الأسبوع حتى 16 أبريل، حيث يعد مكاناً مثالياً لمشاهدة الفعاليات التراثية التي يستمتع بها جميع أفراد العائلة.

ولا يمكن تفويت عروض سوق المرفأ الرمضانية على الأزياء والعطور والأدوات المنزلية والعديد من المنتجات الأخرى.

وعند إنفاق 150 درهماً أو أكثر، يمكن الدخول في السحب اليومي والحصول على فرصة للفوز بإقامة في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي، علماً أنه سيتم الإعلان عن أربعة فائزين كل أسبوع حتى 25 أبريل.

كما يقدم سوق «تايم أوت ماركت دبي» الشهير كل مساء حتى 21 أبريل مجموعة من العروض الترفيهية الحية المميزة، إضافة إلى الأطباق المحلية اللذيذة من 17 مطبخاً متنوعاً.

سوق الرقة الليلي

ومن جهة أخرى، يمكن زيارة سوق الرقة الليلي حتى 30 أبريل لعيش تجربة تسوق رمضانية فريدة مع المتاجر المؤقتة التي تبيع الملابس والإكسسوارات والمنتجات الرمضانية الموسمية، إضافة إلى تذوق المأكولات الشعبية ذات النكهات المتعددة من جميع أنحاء العالم يومياً من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل.

ويقام سوق «رايب ماركت» الرمضاني في نهاية كل أسبوع حتى 30 أبريل من 9 صباحاً حتى 9 مساءً أيام السبت، ومن 9 صباحاً حتى 7 مساءً أيام الأحد. ويعد السوق مثالياً للنزهات العائلية، مع فرصة لاستكشاف منتجات التجار المحليين والاستمتاع بالمأكولات الشرقية، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالفنون والحرف اليدوية.

ويمكن الفوز بمكافآت خاصة في دبي فستيفال سيتي مول، كما يمكن للجميع زيارة سيتي سنتر مردف حتى 24 أبريل من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل وتجربة الحلويات في «رمضان سويت كورنر» التي ستعرض 6 مفاهيم مبتكرة للحلويات المناسبة لموائد الإفطار والسحور. وسيتم أيضاً التبرع بجزء من أرباح تجار التجزئة لصالح مؤسسة خيرية.

ويقدم سوق «رمضان في الواحة» التمر والقهوة للزوار يومياً بعد صلاة المغرب، مع فرصة لشراء الأطعمة الموسمية مثل التمر والعسل والحلويات العربية، إضافة إلى الحلي وأدوات الديكور. وفي عطلات نهاية الأسبوع، يمكن الحصول على جلسة مجانية للرسم بالحناء. لا تفوتوا زيارة السوق في الواحة مول من الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل كل يوم حتى 21 أبريل.

ويستضيف «أسترو لاب» في النخيل مول أنشطة تعليمية عملية مجانية للأطفال، مع ورش عمل علمية وفنية يومياً من 2 ظهراً إلى 10 مساءً حتى 16 أبريل.

ويستضيف ميركاتو مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة الترفيهية. كما تقدم أبراج الإمارات جميرا بوفيه إفطار رائعاً في منطقة التراس بين الأبراج في الطابق الأول.

وذلك حتى 20 أبريل.. كما يقدم «حي رمضان» في الطابق الأرضي تجارب رائعة في الأجواء الرمضانية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة وخيارات الطعام والترفيه للزوار، وذلك من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً.

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