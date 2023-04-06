مليار درهم تمويلات «أبوظبي الإسلامي» للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي – وام

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كشف «مصرف أبوظبي الإسلامي»، عن النسخة الثانية من تقريره السنوي حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

والذي يسلّط فيه الضوء على ما تم إحرازه من تقدم لأهداف المصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في العام 2022. واستثمر المصرف 23 مليون درهم في مبادرات التنمية المجتمعية، وساهم بمبلغ مليار درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في 2022.

وكان نحو 60% من محفظة تمويل المصرف من التصنيف المنخفض أو متوسط المخاطر بحسب معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما حافظ على وضع مالي مستقر وآمن. وسجّل المصرف نسبة توطين وصلت إلى 45%، وتشكل القوى العاملة من السيدات نسبة 39.4% من إجمالي الموظفين المصرف.

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