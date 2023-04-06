%15 نمو محفظة «الصكوك الوطنية» إلى 13.7 مليار درهم في 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسجيل عام قوي آخر في محفظتها الاستثمارية التي بلغ حجمها 13.7 مليار درهم في 2022، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالعام السابق.

وقالت الصكوك الوطنية في بيانها حول الأداء السنوي، إن الأرباح والعوائد التنافسية التي تمنحها «الصكوك الوطنية» لعملائها تعد معياراً رئيسياً لنجاحها، إذ وصلت إلى 5 % في العام 2022 على بعض المنتجات، وهي من أعلى معدلات العوائد في الإمارات.

كما واظب 62 % من العملاء على الادخار مع الصكوك الوطنية منذ ما يزيد على 10 سنوات، كدلالة على ولائهم المستمر، مما يسهم بشكل كبير في النمو المُحَقّق عام 2022 بنسبة 15 %.

ويشكل برنامج المكافآت لدى الشركة، الأكبر على مستوى الدولة والذي بلغت قيمته 35 مليون درهم، حافزاً للعملاء على الادخار والاستثمار. على سبيل المثال، حصل 66 % من المدّخِرين المنتظمين على زيادة ملحوظة في متوسط عوائدهم، إضافة إلى الأرباح المحققة في 2022.

وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: «تمكنت الصكوك الوطنية خلال 2022 من استقطاب جميع شرائح المجتمع من خلال الحلول التي تقدمها لهم. وفي الوقت ذاته، عززت النتائج المحققة ثقة عملائنا والشركاء والمجتمع إزاء الصكوك الوطنية، ما يعكس تحولاً واضحاً في نظرة الناس وطريقة تفكيرهم نحو عادة الادخار.

وأظهر نمو المدخرات خلال السنوات الماضية بوضوح تام تحولاً ملحوظاً في ثقافة الادخار لتصبح من الممارسات اليومية المنتظمة لعملائنا، حيث تمت حتى الآن أكثر من 196 ألف معاملة ادخار.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: يوجد طلب قوي في السوق على حلول الادخار الرقمية المرنة. لذلك، تواصل الصكوك الوطنية طرح المزيد من الحلول المبتكرة في العام 2023، مثل عرض «Level Up» و«الراتب الإضافي».

وأضاف: أثبتت الصكوك الوطنية قدرتها على تعزيز الشمول المالي، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في الصكوك الوطنية في 2022 بنسبة 14 %.

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